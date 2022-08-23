Денис Шмигаль сообщил, когда Украина планирует вступить в ЕС

На заседании правительства Денис Шмигаль сообщил о том, что Украина выполнила около 70% соглашения с ассоциацией ЕС и назвал год, когда страна сможет стать членом Союза.

Денис Шмигаль на заседании правительства ответил на вопрос о сроках вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины в Facebook.

Премьер-министр Украины отметил, что поддержка международных союзников проявилась не только в предоставлении оружия и прямом финансировании бюджета. Украина получила мощный политический сигнал о перспективе вступления в Европейский Союз.

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"Статус кандидата на членство в ЕС - это действительно эпохальное решение", - подтвердил Шмигаль.

Денис Шмигаль рассказал, что предварительная многомесячная подготовка позволила быстро интегрироваться в энергетическое пространство ЕС и присоединиться к европейской сети. За неполные два месяца Украина заработала 2 млрд. гривен от экспорта электроэнергии в Европу. Потенциал - 70 млрд грн в год и больше.

Также премьер-министр добавил, что с июня Украине удалось добиться, чтобы ЕС отменил все пошлины и квоты на украинский экспорт, а с июля заработал «транспортный безвиз». До конца года будет введен «таможенный безвиз». Затем промышленный и цифровой.

“Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже к концу 2024 г. мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский Союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь», – сообщил Шмигаль.

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Напомним, Зеленский пообещал мощный ответ в случае обстрелов 23-24 августа. Президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой высказался о возможных обстрелах со стороны России 23-24 августа.