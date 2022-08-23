Приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭС: подробности

Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна сегодня утром разговаривала по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Беседа Катрин Колонна и Сергея Лаврова была посвящена условиям направления миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает France Diplomatie в Twitter.

Министр Европы отметила риски для ядерной защиты и безопасности, связанные с оккупацией объекта российскими вооруженными силами.

Колонна выразила поддержку Франции в вопросе быстрого развертывания миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями его Генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины.

Она отметила подтверждение принципиального согласия России по этому вопросу и его обязательства воздерживаться от любых действий, способных поставить под угрозу безопасность этой миссии.

Министр также напомнила о решительности Франции продолжать поддержку Украины перед незаконным и неоправданным характером российской агрессии.

Напомним, ситуацию на ЗАЭС обсудили лидеры четырех стран Запада. Кроме Украины, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, переговоры о ядерном соглашении с Ираном и его поведении в регионе.