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Стало известно, сколько Украина потратила на оборону с февраля

Около 40% всех расходов госбюджета сегодня идет на военные нужды
 |  Автор: Юрий Кобзар
Стало известно, сколько Украина потратила на оборону с февраля
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

С начала полномасштабного российского вторжения на нужды обороны из государственного бюджета Украины было потрачено более 400 миллиардов гривен. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"С начала полномасштабного вторжения России расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн. Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, – это потребности армии", – заявил он.

По словам премьера, из указанной суммы большая часть (288 млрд грн) пошла на зарплаты военнослужащим. При этом на закупку, ремонт и обслуживание военной техники было потрачено вдвое меньше – около 135 млрд грн.

Напомним, Денис Шмигаль сообщил, когда Украина планирует вступить в ЕС. На заседании правительства Денис Шмигаль сообщил о том, что Украина выполнила около 70% соглашения с ассоциацией ЕС и назвал год, когда страна сможет стать членом Союза.

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