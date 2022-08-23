Улицы Харькова начал патрулировать трофейный “Тигр”

Бронемашина, на которой россияне хотели захватить Харьков, сегодня обеспечивает его защиту

На улицах Харькова появился полицейский патруль на трофейном российском “Тигре”. Соответствующие фото опубликовал у себя в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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“Российский "Тигр" в Харькове… но не так, как планировал оккупант. В День города трофейная техника вышла на патрулирование. Слава ВСУ! Слава украинской полиции! Слава Украине!” – написал губернатор.

Следует отметить, что сегодня Харьков отмечает очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города. Также примечательно, что именно на таких “Тиграх” 27 февраля в Харьков ворвалась группа российского спецназа и была в итоге уничтожена ВСУ и теробороной.

"Тигры" группы спецназа , уничтоженной в феврале на улицах города:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, в ОП заявили, что уничтожая Харьков, РФ упивается кровью в прямом эфире. С первого дня войны город подвергается постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам.

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