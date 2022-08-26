Власти Славянска рекомендуют эвакуироваться жителям уже сейчас

Из-за постоянных обстрелов города, власти Славянска настаивают на эвакуации граждан уже сейчас.

Сегодня, 26 августа, оккупанты продолжают обстреливать город Славянск. Утром оккупанты попали в Славянский химико-механический техникум. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook.

Он сообщил, что при обстреле химтехникума обошлось без жертв, однако призывает к эвакуации населения.

“Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас! Берегите себя”, – написал Вадим Лях в сообщении.

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Для справки. Вадим Михайлович Лях (родился 16 марта 1973 года, Красноселка, Одесская область) – украинский политик. Городской глава Славянская (с 2015 года). Член партии "Оппозиционный блок", ранее член Партии регионов. Депутат Славянского городского совета (2002–2015).

Напомним, мариупольцев заставляют отдавать детей в школы оккупантов – мэрия. Тем, кто не согласится привести ребенка на уроки, угрожают штрафом и даже лишением родительских прав.