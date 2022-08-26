Потери РФ за сутки резко выросли – Генштаб

Вчера ВСУ ликвидировали в 2,5 раза больше оккупантов, чем за предыдущий день

В течение четверга, 25 августа, ориентировочные потери российской армии в Украине составили 400 человек убитыми. Это значительно больше, чем в предыдущие дни, когда за сутки гибли около 150-200 россиян. Данные потерь врага приводит Генштаб ВСУ.

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В целом с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ уничтожили:

около 46 250 вражеских солдат (+400 за сутки),

1936 танков (+7 за вчерашние сутки),

4251 боевую бронированную машину (+6),

1040 артилерійських систем (+3),

272 РСЗО,

148 средств ПВО,

234 самолета,

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202 вертолета,

834 БПЛА оперативно-тактического уровня (+6),

196 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3162 автомобиля и автоцистерны,

99 единиц специальной техники.

Как и все предыдущие дни, больше всего потерь у россиян – под Донецком.

Напомним, ВСУ за четыре дня ликвидировали семь складов РФ. Войска оккупантов пытаются рассредоточить свои запасы боеприпасов, но украинские военные находят их и уничтожают.

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