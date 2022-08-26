Потери РФ за сутки резко выросли – Генштаб
В течение четверга, 25 августа, ориентировочные потери российской армии в Украине составили 400 человек убитыми. Это значительно больше, чем в предыдущие дни, когда за сутки гибли около 150-200 россиян. Данные потерь врага приводит Генштаб ВСУ.
Читайте также: Карта боевых действий в Украине 26.08.2022
В целом с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ уничтожили:
- около 46 250 вражеских солдат (+400 за сутки),
- 1936 танков (+7 за вчерашние сутки),
- 4251 боевую бронированную машину (+6),
- 1040 артилерійських систем (+3),
- 272 РСЗО,
- 148 средств ПВО,
- 234 самолета,
Читайте также: На юге ВСУ уничтожили узел связи вражеского полка
- 202 вертолета,
- 834 БПЛА оперативно-тактического уровня (+6),
- 196 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3162 автомобиля и автоцистерны,
- 99 единиц специальной техники.
Как и все предыдущие дни, больше всего потерь у россиян – под Донецком.
Напомним, ВСУ за четыре дня ликвидировали семь складов РФ. Войска оккупантов пытаются рассредоточить свои запасы боеприпасов, но украинские военные находят их и уничтожают.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.