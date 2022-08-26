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Потери РФ за сутки резко выросли – Генштаб

Вчера ВСУ ликвидировали в 2,5 раза больше оккупантов, чем за предыдущий день
 |  Автор: Юрий Кобзар
Потери РФ за сутки резко выросли – Генштаб
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

В течение четверга, 25 августа, ориентировочные потери российской армии в Украине составили 400 человек убитыми. Это значительно больше, чем в предыдущие дни, когда за сутки гибли около 150-200 россиян. Данные потерь врага приводит Генштаб ВСУ.

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В целом с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ уничтожили:

  • около 46 250 вражеских солдат (+400 за сутки), 
  • 1936 танков (+7 за вчерашние сутки), 
  • 4251 боевую бронированную машину (+6), 
  • 1040 артилерійських систем (+3), 
  • 272 РСЗО, 
  • 148 средств ПВО,
  • 234 самолета, 

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  • 202 вертолета, 
  • 834 БПЛА оперативно-тактического уровня (+6),
  • 196 крылатых ракет,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 3162 автомобиля и автоцистерны,
  • 99 единиц специальной техники.

Как и все предыдущие дни, больше всего потерь у россиян – под Донецком.

Напомним, ВСУ за четыре дня ликвидировали семь складов РФ. Войска оккупантов пытаются рассредоточить свои запасы боеприпасов, но украинские военные находят их и уничтожают.

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