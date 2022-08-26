Арестович заявил о начале четвертого этапа войны

Новый период противостояния с РФ начался после 10 августа и продлится "два-три месяца до зимы".

В войне РФ против Украины наступил четвертый этап. Об этом в интервью журналистке Юлии Латыниной заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, война происходила в три этапа:

первый этап длился с начала войны до изгнания оккупантов с севера Украины;

вторым этапом войны стала оккупация Лисичанска и Северодонецка;

третий этап ознаменовался попыткой российской армии наступать на Николаев и Кривой Рог (с 10 июля по 10 августа).

"Четвертый этап войны будет длиться два-три месяца до зимы", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что все это время стороны "будут стоять на месте и лупить друг друга, чем могут"

"Но у нас шансы гораздо лучше по той простой причине, что мы имеем HIMARS, а они не имеют", - подытожил советник.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.