В Кадиевке ВСУ уничтожили базу ВДВ России – Гайдай

По словам губернатора, погибли около 200 оккупантов

В Кадиевке на рашистов обрушились "камни с неба" / t.me/serhiy_hayday

В городе Кадиевка Луганской области ударом со стороны ВСУ уничтожена база воздушно-десантных войск России. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о "хоть камнях с неба". Ну вот, прилетели, да так, что аж 200 по 200 рашистских ВДВшников", – написал Гайдай.

По его словам, с 2014 года оккупанты использовали гостиницу "Донбасс" в качестве базы для размещения своих войск. Сегодня по этому объекту был нанесен удар. Также Гайдай опубликовал фото разрушений.

Напомним, Гайдай заявил, что партизаны сорвали планы “референдума” на Луганщине. Оккупанты не уверены, что напечатанные “бюллетени” не сгорят раньше, чем прибудут на участки.

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