Партизаны сорвали планы “референдума” на Луганщине – Гайдай
В ближайшее время российские оккупанты не будут проводить свой псевдореферендум в Луганской области из-за активности партизан на захваченных территориях. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
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"Несмотря на все стремления оккупантов в краткосрочной перспективе провести "выборы без выбора" в Луганской области, в ближайшее время этого феерического беззакония не произойдет. Причина – отличная работа украинских партизан", – написал он.
По словам Гайдая, в последнее время движение сопротивления начало набирать обороты, что в том числе помогает ВСУ точно уничтожать склады и базы оккупантов.
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"Поэтому у оккупантов даже нет вариантов, где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел. Кроме того, временно оккупированные территории усеяны проукраинскими открытками с "приветами". Оккупанты живут в ужасе, что скоро за ними придут", – уверяет Гайдай.
Глава области отметил, что россияне требуют от боевиков "ЛНР" навести порядок, но все поисковые меры карателей не приносят успеха.
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“Поэтому оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение "референдума" на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности", – подчеркнул он.
Напомним, мариупольцев заставляют отдавать детей в школы оккупантов. Кто не согласится привести ребенка на уроки, угрожают штрафом и даже лишением родительских права.
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