В США проведут проверку расходов на военную помощь Украине

В американском Минобороны анонсировали обзор трат, которые идут на вооружение для украинской стороны.

Правительство США хочет проанализировать, как были потрачены средства на военную помощь Украине ($26,6 млрд). Об этом сообщил генеральный инспектор министерства обороны США Шон О'Доннелл в интервью Bloomberg.

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В частности, планируется проверить эффективность обучения украинских военных и возможное попадания оружия на черные рынки.

По его словам, представители НАТО, "похоже, уверены, что для поставки оружия приняты достаточные меры безопасности".

"Насколько нам известно, все, что должно стрелять и взрываться, украинцы используют на поле боя", - подчеркнул О'Доннелл.

Шон О'Доннелл объяснил, что Украина ведет учет американского оружия "выписанными вручную квитанциями, на бумаге", и когда оборудование прибывает в Украину, "я не думаю, что они (США) достаточно точно знают", где оно окажется.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.