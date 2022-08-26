Наркотические лекарственные средства начнут выдавать по электронным рецептам: МОЗ

По электронному рецепту украинцы смогут приобрести наркотические лекарственные средства уже с ноября.

С ноября в Украине можно будет получить наркотические лекарственные средства по электронному рецепту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения, должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам. А при отсутствии подключения к ЕСОЗ – за бумажными с использованием специальных рецептурных бланков формы № 3.

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В Минздраве отметили, что для отпуска наркотических (психологических) лекарственных средств по е-рецепту, аптечным учреждениям, имеющим лицензию на отпуск таких препаратов, нужно обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ.

Процедура покупки лекарства по е-рецепту будет выглядеть так:

пациенту поступит смс-сообщение с номером рецепта и уникальным кодом погашения далее код нужно сообщить фармацевту в аптеке получить препарат, который был назначен по рецепту

“Наркотические препараты по электронному рецепту – еще один шаг в цифровизации медицинской сферы. И этот шаг направлен в первую очередь на улучшение доступа к лекарству, которое облегчает самочувствие пациентов со сложными заболеваниями. Также, как и е-рецепт на антибиотики, это очередной этап на пути евроинтеграции Украины и обеспечение контролируемости отпуска рецептурных лекарств”, – говорит заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

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Как сообщает МОЗ, следующим шагом будет внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты, реализация ожидается в 2023 году.

Напомним, в Украине вводят электронные рецепты на антибиотики. Нововведения заработают в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения.