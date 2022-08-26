Кадыров и его помощники получили подозрения от СБУ
Правоохранители заочно сообщили о подозрениях правителю Чечни Рамзану Кадырову и двум его подчиненным. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
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Согласно материалам следствия, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в феврале-марте текущего года лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций против Украины.
Замначальника управления федеральной службы войск Нацгвардии РФ в Чечне Даниил Мартынов 5 марта лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Интернат был превращен в огневую позицию, а 500 человек из числа пациентов, персонала и просто местных жителей стали заложниками оккупантов.
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Наконец, командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона “Юг” 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-кавказского округа войск Нацгвардии РФ Хусейн Межидов в период с 25 февраля по 13 марта руководил захватом заложников в Гостомеле. По его приказу в подвалах многоэтажек незаконно удерживались почти 200 мирных жителей.
Среди пострадавших – пожилые женщины и несовершеннолетние дети. Из-за невыносимых условий содержания некоторые заложники умерли и были захоронены рядом с многоэтажками.
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Так, следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
▪ ч. 2 ст. 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
▪ ч. 3 ст. 110 – умышленные действия, направленные на изменение границы Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия;
▪ ч. 3 ст. 436-2 – оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление участников российской агрессии.
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Даниил Мартынов и Хусейн Межидов получили подозрения по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением.
Напомним, партизаны сорвали планы “референдума” на Луганщине. Оккупанты не уверены, что напечатанные “бюллетени” не сгорят раньше, чем прибудут на участки.
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