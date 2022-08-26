В 14 странах переименовали улицы и площади в честь Украины

Переименование улиц и площадей происходило в рамках кампании "Ukraine Street" в знак солидарности с Украиной.

Ко Дню Независимости Украины сразу на два украинских названия на карте мира стало больше. Так, в Люксембурге появился "Киевский Бульвар", а в Нью-Йорке перекресток Брайтон Бич Авеню и Кони Айленд Авеню в Бруклине переименовали в "Украинский путь". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

После вторжения РФ в Украину, МИД начало сотрудничать с украинским коммуникационным агентством Be-it Agency консалтинговой группы One Philosophy. Именно так началась работа по переименованию за границей улиц на связанные с Украиной.

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"В первую очередь, в знак поддержки Украины переименовать предложили именно те улицы, где расположены российские дипломатические и консульские учреждения", - пишут в МИД.

В рамках кампании "Ukraine Street" в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Это Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Франция, Исландия, Люксембург, США.

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