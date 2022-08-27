Персонал ЗАЭС пытают и запугивают перед визитом МАГАТЭ – Энергоатом

Оккупанты готовятся продемонстрировать инспекторам “счастливых” атомщиков, которые рады “освобождению”

Российские оккупанты запугивают сотрудников Запорожской АЭС в преддверии ожидаемого визита инспекторов МАГАТЭ на станцию. Об этом сообщает пресс-служба “Энергоатома” со ссылкой на рассказы самих работников ЗАЭС.

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Атомщики признаются, что на АЭС сейчас царит атмосфера страха.

“Мы озабочены возможным визитом представителей МАГАТЭ. Потому что россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Похоже, именно это они и планируют сделать”, – сказал один из атомщиков.

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Также сообщается, что оккупанты планируют максимально уменьшить количество украинского персонала и разместить побольше россиян в каждом помещении станции, чтобы те громко заявляли о своей радости по поводу “освобождения от режима в Киеве”.

Однако хуже всего то, что россияне применяют пытки к персоналу АЭС, чтобы запугать.

“Люди возвращаются после этих разговоров в подвале и не говорят ни слова вообще. Не будет неожиданностью, если во время визита миссии они вдруг заговорят о том, что им сказали”, – жалуются атомщики.

Напомним, ранее правозащитник также сообщали, что в подвалах ЗАЭС оккупанты обустроили пыточные. Россияне не могут обойтись без родной атрибутики даже на АЭС.

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