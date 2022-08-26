В подвалах ЗАЭС обустроены пыточные – правозащитники

Россияне не могут обойтись без родной атрибутики даже на АЭС, там создали камеру пыток

Россияне обустроили пыточные в подвалах Запорожской АЭС. Туда привозят активистов, волонтеров и предпринимателей Энергодара, не угодивших захватчикам. Об этом сообщает в Facebook Восточная правозащитная группа.

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Так, правозащитники отмечают, что от жителей Энергодара поступают сообщения о систематических похищениях людей.

"Задержанных отвозят в подвалы ЗАЭС, где в последующем подвергают пыткам – выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, используют пытки током, используют удушения через целлофановые пакеты и т.д.", – говорят правозащитники.

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Также есть сведения, что с территории ЗАЭС неоднократно выезжали микроавтобусы, загруженные большими мешками. Есть подозрения, что в них были тела замученных горожан.

Примечательно, что в Энергодаре похищают не только активистов и в целом проукраински настроенных граждан. Известно, что россияне арестовали заместителя гендиректора ЗАЭС по физической охране и замначальника по физической охране, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Напомним, на ЗАЭС провели восстановительные работы двух поврежденных оккупантами магистральных линий, которые сейчас надежно заживляют потребности станции.

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