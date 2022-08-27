Под Запорожьем найден повешенным глава оккупационной полиции
В оккупированной Михайловке Запорожской области нашли повешенным "начальника полиции" оккупационной администрации Андрея Рыжкова. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в Telegram-канале.
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"Его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому пока в режиме ожидания официальной информации", – рассказал он, ссылаясь на соцсети.
Для справки. Андрей Рыжков ранее служил в Госпогранслужбе Украины. После ухода в отставку основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины", однако после прихода российских оккупантов согласился на них работать.
Напомним, гауляйтеру Мариуполя и его пособникам сообщены подозрения. Также СБУ занялась мэром Станицы Луганской, который работает на оккупантов.
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