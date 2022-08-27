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Гауляйтеру Мариуполя и его пособникам сообщены подозрения

Также СБУ занялась мэром Станицы Луганской, который работает на оккупантов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Гауляйтеру Мариуполя и его пособникам сообщены подозрения
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Правоохранители заочно сообщили о подозрении гауляйтеру оккупированного Мариуполя и еще девяти колаборантам из Донецкой и Луганской областей. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Так, оккупационный "мэр" Мариуполя и четверо его "заместителей" подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном в составе организованной преступной группы.

Отмечается, что все они представляли в прошлом фракцию ОПЗЖ в городском совете, а сейчас работают на врага и помогают утверждать власть оккупантов в городе.

Ранее по этим фигурантам было передано в суд еще одно уголовное дело – по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности.

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Также по нескольким статьям уголовного кодекса подозреваются мэр и два заместителя мэра Станицы Луганской. Они не стали эвакуироваться и сейчас агитируют жителей работать на врага.

Помогать захватчикам согласился и глава одного из подразделений “Луганскгаза", который передал оккупантам все имущество украинского госпредприятия, а также экс-глава одного из отделов районного Пенсионного фонда в Луганской области.

facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, Кадыров и его помощники получили подозрения от СБУ. Чеченский правитель стал фигурантом уголовного дела в Украине.

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