Директора RT будут судить в Украине

Российский пропагандист обвиняется в призывах к геноциду украинцев

Правоохранители направили в суд материалы уголовного дела против директора российского пропагандистского телеканала RT Антона Кузнецова-Красовского. Его будут судить за публичные призывы к геноциду украинского народа, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Согласно материалам следствия, обвиняемый в течение января-апреля 2022 года публично призывал к геноциду украинского народа. В частности пропагандист на YouTube-канале и в собственном телеграмм-канале призвал физически уничтожить часть украинцев и в целом настраивал российскую аудиторию против украинцев.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду) и ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное свержение законной власти) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый включен в санкционный список ЕС за распространение антиукраинской пропаганды.

Напомним, ФСБ обвинила еще одного украинца в убийстве Дугиной. Второй якобы организатор убийства тоже выехал из России в Эстонию.

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