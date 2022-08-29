ФСБ обвинила еще одного украинца в убийстве Дугиной

Второй якобы организатор убийства тоже выехал из России в Эстонию

Российская ФСБ назвала имя еще одного подозреваемого в убийстве пропагандистки Дарьи Дугиной. Утверждается, что к убийству причастен еще один гражданин Украины – некий Богдан Цыганенко, пишут россСМИ.

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По мнению ФСБ, Цыганенко (1978 года рождения, гражданин Украины) прибыл в Россию из Эстонии 30 июля и вернулся назад за день до смерти Дугиной.

Утверждается, что Цыганенко помогал Наталье Вовк, которую ФСБ обвинила в непосредственном исполнении убийства. В частности, якобы он снабдил ее поддельными автомобильными номерами и фальшивыми документами. Также российские спецслужбы заявляют, что Цыганенко и Вовк вместе собирали самодельное взрывное устройство.

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В своих обвинениях ФСБ ссылается на записи с камер видеонаблюдения, где запечатлен въезд Цыганенко в Россию, совместная поездка в машине с Наталией Вовк, получение поддельных номеров и выезд из страны.

Напомним, ранее ФСБ обвинила в убийстве Дугиной некую гражданку Украину, приехавшую в РФ вместе с маленькой дочкой.

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