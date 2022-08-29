Николаев остался без водоснабжения: причины

В Николаеве не стало воды. МКП "Николаевводоканал" объяснил причины и ответил, сколько может занять восстановление водоснабжения.

Сегодня, 29 августа, Николаев остался без холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщили на официальном сайте МКП "Николаевводоканал".

Как сообщает МКП "Николаевводоканал", на водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, а потому в город подаваться вода вообще не будет.

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Сроки ремонта водоснабжения неизвестны, специалисты определили, что восстановление займет не один день.

В Николаевводоканал заверили, что авария произошла не из-за боевых действий, пообещав восстановить водоснабжение как можно скорее.

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