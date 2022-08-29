Укрзализныця изменила расписание из-за аварии в Тернопольской области

Укрзализныця сообщила о задержке ряда рейсов и запустила шаттлы.

28 августа, в результате схождения грузовых вагонов на участке Подволочиск — Максимовка (Львовская железная дорога), были изменены маршруты и, соответственно, произошла задержка ряда поездов. Об этом сообщается на официальной странице Укрзализныци в Facebook.

Задерживаются рейсы:

№706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);

№120 Львов - Запорожье (разворачивается на Красное);

№55 Киев - Ясиня.

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Как сообщает Укрзализныця, на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина движение на время восстановительных работ будет ограничено для всех поездов львовского направления. Восстановление участка вблизи Тернополя будет продолжаться не менее вечера 29 августа.

На время восстановления маршрутов Укрзализныця запустила шаттлы, а также предоставила возможность пассажирам поехать объездным маршрутом.

Как сообщается на странице компании, пассажиры, ожидающие более 5 часов, получили 2000 порций завтраков, а поезда западного направления следуют с ускорением на всех возможных участках, чтобы сократить отставание.

Напомним, Укрзализныця запустила Поезд к победе. Проект реализован совместно с коммуникационным агентством Gres Todorchuk и украинскими художниками.