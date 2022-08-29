Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На Львовщине арестовали землю жены Медведчука

Земельные участки в туристической зоне семейство нардепа незаконно присвоило 13 лет назад
 |  Автор: Юрий Кобзар
На Львовщине арестовали землю жены Медведчука
Медведчук теряет собственность / t.me/SBUkr

Во Львовской области суд арестовал три земельных участка, принадлежащие Оксане Марченко – жене нардепа Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте также: Задержан коллаборант, который составил для россиян план наступления на Хмельницкий

По данным следствия, земля общей стоимостью в 2 млн гривен попала в собственность марченко незаконно. В 2009 году местная райгосадминистрация передала частному предприятию участки вблизи города Стрый. Однако в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности" эта информация отражена не была.

“Впоследствии предприниматели, с целью завладеть активами “на законных основаниях”, внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный участок на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании”, – говорят в СБУ.

Читайте также: На Херсонщине ликвидирован "слуга"-коллаборант Ковалев - облсовет

После этого на участках началось строительство объектов туристической инфраструктуры.

Сейчас решается вопрос о передаче участков в управление АРМА, а по факту злоупотребления служебным положением открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 364 УКУ).

Напомним, СБУ задержала информаторов РФ, которые передавали данные о HIMARS. Агенты врага корректировали ракетные удары по Донецкой области. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK