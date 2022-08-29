На Львовщине арестовали землю жены Медведчука

Земельные участки в туристической зоне семейство нардепа незаконно присвоило 13 лет назад

Во Львовской области суд арестовал три земельных участка, принадлежащие Оксане Марченко – жене нардепа Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, земля общей стоимостью в 2 млн гривен попала в собственность марченко незаконно. В 2009 году местная райгосадминистрация передала частному предприятию участки вблизи города Стрый. Однако в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности" эта информация отражена не была.

“Впоследствии предприниматели, с целью завладеть активами “на законных основаниях”, внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный участок на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании”, – говорят в СБУ.

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После этого на участках началось строительство объектов туристической инфраструктуры.

Сейчас решается вопрос о передаче участков в управление АРМА, а по факту злоупотребления служебным положением открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 364 УКУ).

Напомним, СБУ задержала информаторов РФ, которые передавали данные о HIMARS. Агенты врага корректировали ракетные удары по Донецкой области.

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