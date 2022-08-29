Восстановление Украины обсудят осенью во Франции - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что "европейская идея сильнее любых диктатур".

На встрече «Движения предприятий Франции» Владимир Зеленский предложил французским компаниям принять участие в инициативе по восстановлению Украины после войны. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в Telegram.

Президент подчеркнул, что важно отстроить Украину после войны.

"Мир для Украины, гарантии безопасности и восстановления всего, что разрушили российские оккупанты, станут наглядным доказательством того, что европейская идея сильнее любых диктатур, а ценности свободы, равенства и взаимопомощи преодолевают любой террор", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент пригласил французские компании принять участие в восстановлении Украины после войны.

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"На уровне наших правительств, Украины и Франции мы готовим проведение в Париже такой инициативы осенью - Форума по восстановлению Украины. Я хочу пригласить ваши компании к участию в этой инициативе", - сказал он, обращаясь к французским предпринимателям.

Напомним, в ОП прокомментировали наступление ВСУ на юге. Украинцев просят не хайпировать на теме войны и ждать официальных сообщений, а не инсайдов.