Украина может стать гарантом газовой безопасности ЕС – Зеленский

Украина готова помочь европейцам стабилизировать свой газовый рынок

Украина может стать гарантом газовой безопасности Европейского союза. Есть несколько сценариев, как это осуществить. С такой инициативой выступил президент Владимир Зеленский в своем обращении к участникам Норвежской энергетической конференции.

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"Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности для европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете больше не допустить таких ценовых кризисов", – заявил он.

Зеленский отметил, что Украина располагает уникальной системой подземных газохранилищ рядом с границей Евросоюза. Туда можно закачать более 30 млрд кубометров газа.

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"На сегодня у нас свободный объем около 15 млрд кубометров. Для Украины нужно 3 млрд дополнительного резерва, который мы просим хранить у нас, а еще 12 млрд кубометров - это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь и нам, и себе", – сказал Зеленский.

Кроме того президент напомнил, что Украина располагает значительными месторождениями собственного газа.

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"Руководство России мечтало украсть и эту часть нашего национального богатства, но мы не позволим это сделать. Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков, сервисные компании приходить и добывать газ в Украине… Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизирующую роль, как и месторождения Норвегии", – заявил он.

Напомним, Норвегия закупит газ для нужд Украины. Норвежцы обещают помочь с отоплением украинских больниц и школ.

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