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Ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью

Последствия очередной российской атаки уточняют. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью
Последствия вражеского удара по Запорожью 28 августа / facebook.com/anatoliikurtiev

Оккупанты ночью 30 августа нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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"По предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент не зафиксировано значительных разрушений на объектах инфраструктуры. Идет уточнение последствий", - отметил он.

Также глава ОВА призвал местных жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.

 

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