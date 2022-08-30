В Одессе прогремел мощный взрыв - соцсети

Очевидцы сообщают о громких звуках. По предварительной информации, работала противовоздушная оборона.

Утром 30 августа в Одессе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В некоторых каналах сообщают, что над городом пролетела ракета, также есть информация, что ПВО сбило беспилотник. При этом воздушная тревога не объявлялась и официальных данных о ситуации пока нет.

Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.