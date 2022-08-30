Войска РФ ударили по трем районам Днепропетровщины
Ночью 30 августа оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: Никопольский, Днепровский и Криворожский. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Читайте также: Оккупантов будут гнать до границы - Зеленский
Сообщается, что по Никопольскому району враг бил из РСЗО Град и тяжелой артиллерии.
"В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Другую чинят. Сейчас без света до 500 семей", - уточнил губернатор.
В Красногригорьевской общинеоккупанты попали в жилой массив.
"В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до десяти повреждены. Задело электросети и газопровод", - отметил Резниченко.
Также были нанесены ракетные удары по Криворожскому и Днепровскому районам, масштабы разрушений выясняются.
Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.