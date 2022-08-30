Войска РФ ударили по трем районам Днепропетровщины

Никопольский район подвергся атакам из Градов и тяжелой артиллерии. По Криворожскому и Днепровскому враг бил ракетами.

Ночью 30 августа оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: Никопольский, Днепровский и Криворожский. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Сообщается, что по Никопольскому району враг бил из РСЗО Град и тяжелой артиллерии.

"В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Другую чинят. Сейчас без света до 500 семей", - уточнил губернатор.

В Красногригорьевской общинеоккупанты попали в жилой массив.

"В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до десяти повреждены. Задело электросети и газопровод", - отметил Резниченко.

Также были нанесены ракетные удары по Криворожскому и Днепровскому районам, масштабы разрушений выясняются.

Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.