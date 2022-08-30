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Военные РФ обстреляли базу Красного Креста в Славянске

Было выпущено четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждено три автомобиля.
Военные РФ обстреляли базу Красного Креста в Славянске
В Славянске оккупанты обстреляли базу Красного Креста / facebook.com/taras.logginov

В Славянске Донецкой области оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм базу эвакуационного отряда Украинского Красного Креста. Об этом сообщает командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов.

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По его словам, было выпущено четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждено три автомобиля.

"Это место на всех картах отмечено, как резиденция Красного Креста, об этом знало российское командование. Ни на самой базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Завтра все волонтеры на оставшейся технике продолжат эвакуацию гражданского населения", - отметил Логгинов.

Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.

 

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