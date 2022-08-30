Россияне ударили по центру Харькова, много раненных и погибших

Повреждены жилой дом, детский сад и другие здания в центре города

Российские войска утром во вторник обстреляли центр Харькова. В результате возник крупный пожар, как минимум пять человек погибли. Об этом сообщил в Телеграм мэр Игорь Терехов.

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“Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах”, – написал мэр.

Позднее стало известно, что пострадал пятиэтажный жилой дом и детский сад. При этом в пятиэтажке начался пожар. По последней информации, 5 человек погибли, не менее 9 получили ранения.

Напомним, военные РФ обстреляли базу Красного Креста в Славянске. Было выпущено четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждено три автомобиля.

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