Обстрелы Харьковщины: найдены тела женщин, погибших 27 августа

Враг продолжает бить по населенным пунктам области, которые находятся у линии соприкосновения на фронте.

Воронка от удара РФ в Харьковской области (архивное фото) / facebook.com/prokuraturakharkiv

В Харьковской области нашли тела женщин, которые погибли в результате российского обстрела 27 августа. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Богодуховском районе обнаружены тела двух женщин, погибших в результате обстрела 27 августа", - уточнил губернатор.

Синегубов сообщил, что в течение суток 29 августа оккупанты били из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам у линии соприкосновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах.

"В Изюмском районе госпитализирована 57-летняя женщина с взрывными ранениями. В Чугуевском районе госпитализированы мужчина и женщина 66 и 60 лет", - отметил глава ОВА.

Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.