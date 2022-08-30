Обстрелы Харьковщины: найдены тела женщин, погибших 27 августа
В Харьковской области нашли тела женщин, которые погибли в результате российского обстрела 27 августа. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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"По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Богодуховском районе обнаружены тела двух женщин, погибших в результате обстрела 27 августа", - уточнил губернатор.
Синегубов сообщил, что в течение суток 29 августа оккупанты били из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам у линии соприкосновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах.
"В Изюмском районе госпитализирована 57-летняя женщина с взрывными ранениями. В Чугуевском районе госпитализированы мужчина и женщина 66 и 60 лет", - отметил глава ОВА.
Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.