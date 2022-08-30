Как выглядят школы, которые готовы принять учеников на очное обучение (фото)

В КГГА показали, как выглядят школьные укрытия, которые готовы принять учеников на оффлайн обучение.

По данным КГГА, в столице сейчас находятся почти 180 тысяч школьников, и 138 тысяч из них начнут учебный год в режиме офлайн.

В частности, 421 коммунальная школа готова к учебному году. В КГГА показали, как выглядит укрытие в школе в Telegram.

Сообщается, что в режиме офлайн смогут работать только школы, где есть укрытие или такой объект находится рядом в пешей доступности.

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Известно, что школы, в которых есть укрытие, готовы принять одновременно 145 тысяч человек. В то же время, заявления на согласие об очном обучении детей написали 138 тысяч родителей.

В КГГА сообщили, что количество мест в укрытиях ограничено, поэтому принимать участие в оффлайн обучении могут школьники и учителя, количеством не больше, чем содержит укрытие.

Для того, чтобы образовательный процесс не прекращался во время воздушных тревог, в укрытиях обустроили учебные классы. К тому же учащимся ежедневно будут напоминать о мерах безопасности.

Формат обучения ребенка родители смогут менять в течение года.

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Ученики школ, которые не откроются для очного обучения, могут при наличии мест перейти в другое учебное заведение. Учебный год в Киеве начнут почти 3 600 детей, вынужденно переехавших в столицу.

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