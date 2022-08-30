ВСУ превратили флот РФ во второстепенную силу – Politico

Кремль больше не может использовать флот для серьезного влияния на ход войны

ВСУ своими атаками и общей стратегией смогли превратить грозный Черноморский флот России во второстепенную силу. Об этом пишет авторитетное американское издание Politico.

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Отмечается, что Черноморский флот находился в центре кремлевской стратегии вторжения в Украину. Его корабли не только запускали крылатые ракеты "Калибр" по военным и гражданским объектам в глубоком тылу ВСУ, но также блокировали доступ к украинским морским портам.

Однако затем украинская армия смогла потопить несколько кораблей, включая флагманский крейсер "Москва". Кроме того, авиационный полк Черноморского флота в Саках сильно пострадал во время недавних взрывов на аэродроме.

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И хотя российские подводные лодки еще изредка обстреливают территорию Украины, в целом флот не оправдал ожиданий Кремля и отошел в порты базирования либо просто подальше от контролируемого ВСУ побережья.

Кроме того, эксперты указывают и на потерю больших десантных кораблей, что, вероятно, оказалось даже важнее затопления флагмана. Из-за этого России стало намного труднее перебрасывать войска и технику вокруг Крыма по морю.

Напомним, за последние сутки россияне понесли в Украине самые тяжелые потери за последние несколько месяцев. Больше убитых оккупантов за сутки было только в феврале-марте.

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