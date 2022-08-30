В Мариуполе подорвали патруль оккупантов - советник мэра

Партизаны "приманили" оккупантов сообщением о том, что в одном из домов скрываются "азовцы".

Ночью 29 августа силы сопротивления подорвали патруль оккупантов в Мариуполе. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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"Около двух ночи в районе улицы Коцюбинского, 5 был взорван патруль оккупантов. Патруль "приманили" сообщением, что по указанному адресу укрываются "азовцы". Итог - один захватчик минус нога и в Донецкий госпиталь. Один - поет с Кобзоном", - отметил он.

Андрющенко подчеркнул, что оккупанты взорвались на собственных минах - в этой зоне их очень много, но саперы их игнорируют.

"Доигнорировались, а мы воспользовались", - добавил советник.

Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.