В Севастополе слышно взрывы, работает ПВО
Оккупанты говорят, что сбили беспилотник
В Севастополе днем 30 августа были слышны взрывы. Как сообщил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев, в городе работала ПВО.
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"Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового", – заявил он.
По словам представителя оккупантов, ситуация в городе "полностью под контролем".
Напомним, в Мариуполе подорвали патруль оккупантов. Партизаны "приманили" оккупантов сообщением о том, что в одном из домов скрываются "азовцы".
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