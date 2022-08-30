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В Севастополе слышно взрывы, работает ПВО

Оккупанты говорят, что сбили беспилотник
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Севастополе слышно взрывы, работает ПВО
Иллюстративное фото / facebook.com/kpszsu

В Севастополе днем 30 августа были слышны взрывы. Как сообщил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев, в городе работала ПВО.

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"Сегодня днем ​​в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового", – заявил он.

По словам представителя оккупантов, ситуация в городе "полностью под контролем". 

Напомним, в Мариуполе подорвали патруль оккупантов. Партизаны "приманили" оккупантов сообщением о том, что в одном из домов скрываются "азовцы".

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