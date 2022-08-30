Собираем "тревожный рюкзак" в школу: советы полиции

В полиции дали рекомендации по поводу того, что должно быть в "тревожном рюкзаке" школьников, которые будут идти на оффлайн обучение.

Большинство школ в Украине планируют работать в оффлайн режиме, поэтому на официальной странице Патрульной полиции Украины в Telegram дали советы, что должно быть в рюкзаке школьника.

Если ребенок будет учиться на очной форме, ему следует собрать рюкзак, который он будет брать с собой во время эвакуации в убежище.

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Следует позаботиться о том, чтобы в рюкзаке было:

бутылка чистой воды;

питательные батончики, снеки;

заметка от родителей, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

любимая игрушка или вещь.

Такие вещи, как средства гигиены, еда, фонарики, вода, одеяла, универсальная аптечка и т.д., должны быть подготовлены заранее учебным заведением. Полиция рекомендует уточнить наличие необходимых предметов в учебном заведении в котором будет учиться ребенок.

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Рекомендуется не перегружать "тревожный рюкзак" школьника и хранить в школе вещи, которые разрешает администрация.

Напомним, как выглядят школы, готовые принять учеников на очное обучение. В КГГА показали, как выглядят школьные укрытия, готовые принять учащихся на оффлайн обучение.