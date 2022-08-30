Собираем "тревожный рюкзак" в школу: советы полиции
Большинство школ в Украине планируют работать в оффлайн режиме, поэтому на официальной странице Патрульной полиции Украины в Telegram дали советы, что должно быть в рюкзаке школьника.
Если ребенок будет учиться на очной форме, ему следует собрать рюкзак, который он будет брать с собой во время эвакуации в убежище.
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Следует позаботиться о том, чтобы в рюкзаке было:
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бутылка чистой воды;
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питательные батончики, снеки;
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заметка от родителей, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);
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телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;
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индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);
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комплект сменного белья и одежды;
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любимая игрушка или вещь.
Такие вещи, как средства гигиены, еда, фонарики, вода, одеяла, универсальная аптечка и т.д., должны быть подготовлены заранее учебным заведением. Полиция рекомендует уточнить наличие необходимых предметов в учебном заведении в котором будет учиться ребенок.
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Рекомендуется не перегружать "тревожный рюкзак" школьника и хранить в школе вещи, которые разрешает администрация.
Напомним, как выглядят школы, готовые принять учеников на очное обучение. В КГГА показали, как выглядят школьные укрытия, готовые принять учащихся на оффлайн обучение.