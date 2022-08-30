Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев перед поездкой на ​​Запорожскую атомную электростанцию

Сегодня, 30 августа, группа из 14 экспертов Организации Объединенных Наций по ядерному надзору прибыла в Киев накануне посещения оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины. Об этом сообщает CNN.

Визит проходит на фоне возобновления растущих обстрелов объекта и опасений по поводу возможной ядерной аварии.

Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в понедельник, 29 августа.

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Кроме того, он добавил, что Миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:

Физическая защита

Ядерная безопасность

Гарантии нераспространения ядерных материалов

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию ​​экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента", написал Николенко.

Напомним, делегация МАГАТЭ планирует прибыть в ЗАЭС в конце этой недели.