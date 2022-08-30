Утренний обстрел Харькова: появились фото последствий

Глава полиции сообщил, что в Харькове вражеские ракеты попали на территорию рынка, детского сада и частного дома.

Оккупанты утром 30 августа обстреляли центральную часть Харькова. Об этом сообщает глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Читайте также: Оккупантов будут гнать до границы - Зеленский

В целом по городу было зафиксировано девять "прилетов" ракет, которые попали на территорию рынка, детского сада и частного дома.

"Рашисты снова обстреляли Харьков. Бьют вслепую. По мирному городу, который каждый день лечит раны, возобновляет бизнес, несмотря на войну, живет и работает, выпустили девять снарядов! Есть погибшие и раненые", - отметил он.

Ранее в Вашингтоне оценили информацию о контрнаступлении на ВСУ на юге. Белый дом получил сообщения о том, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.