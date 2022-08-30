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Для крымчан готовят маршруты эвакуации – ОП

На время операции по освобождению полуострова крымчанам предложат эвакуироваться
 |  Автор: Юрий Кобзар
Для крымчан готовят маршруты эвакуации – ОП
Иллюстративное фото / facebook.com/MReintegration

Украинские власти уже разрабатывают безопасные маршруты для эвакуации жителей Крыма на время операции по его освобождению от российской оккупации. Об этом сообщил в Твиттер советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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“Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации”, – написал он. 

Подоляк также попросил крымчан пока держаться подальше от военных объектов врага и проверить наличие безопасного укрытия поблизости.

Напомним, враг направляет колонны техники из Крыма на Херсонщину. Стало известно, что россияне формируют большие колонны техники, направляя ее в оккупированную Херсонщину.

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