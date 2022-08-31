Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду

В ЕС до сих пор транслируются российские телеканалы

Европейский союз должен усилить борьбу с российской пропагандой, в том числе запретить трансляцию государственных телеканалов РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к участникам "Форума 2000" в Праге.

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Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей. Поэтому она несет угрозу и для Европы.

"Мы должны сделать еще один шаг для создания базы ценностей. Российская машина пропаганды до сих пор действует в Европе и российское телевидение все еще доступно для европейских зрителей. Они пытаются дискредитировать европейскую демократию. Вы должны защититься от российской пропаганды. Ни один российских государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал поддержать запрет на визы для россиян. Именно граждане России должны первыми противодействовать войне, однако те "желают отсидеться".

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