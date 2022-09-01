Зеленский обратился к участникам Венецианского кинофестиваля

Президент Украины призвал творческое сообщество приобщиться к борьбе за свободу украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам и гостям 79-го Венецианского международного кинофестиваля с речью об Украине и войне, которая длится уже 189 дней.

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"Эта история - вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне", - сказал Зеленский.

Украинский президент призвал деятелей культуры не молчать, не бояться, не отмахиваться, не проходить мимо и не быть равнодушными к развязанной РФ войне. Также гостям фестиваля был показан фильм под названием Список Кремля - перечень имен 358 украинских детей, убитых российскими оккупантами в десятках украинских городов и сел.

"Устать от Украины - значит отмахнуться от этих имен, забыть их. Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого никогда. Не сдастся, будет с Украиной до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты", - завершил президент Украины.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.