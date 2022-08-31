ЗАЭС должна быть деоккупирована и передана под полный контроль Украины: МИД

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что мир оказался на грани новой техногенной экологической и гуманитарной катастрофы из-за агрессии России против Украины.

Миссия МАГАТЭ уже по пути в Запорожскую АЭС, об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Дипломат напомнил, что уже около шести месяцев на территории крупнейшей атомной станции Европы незаконно находятся российские войска.

“Семь основополагающих принципов мирного использования ядерных технологий и ядерной энергии грубо нарушено. Мир оказался на грани новой техногенной экологической и гуманитарной катастрофы из-за агрессии России против Украины и продолжающихся безответственных действий российских кафиров», - пишет Николенко.

Он рассказал, что в рамках миссии эксперты МАГАТЭ должны зафиксировать нарушения стандартов и норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС на фоне российской оккупации.

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“Позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства. Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и эффективно”, - написал Николенко.

Николенко отметил, что российские оккупационные войска должны прекратить обстреливать коридоры, по которым следует делегация МАГАТЭ и не препятствовать ее деятельности на станции.

Напомним, оккупанты заставили миссию МАГАТЭ ждать в очереди блокпоста. Россияне говорят, что экспертам МАГАТЭ нужно было въезжать через РФ.