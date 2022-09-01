В Донецкой области из-за обстрелов погибли пять человек

После полномасштабного нападения российских войск в Донецкой области погибли 786 человек, ранены 1998 граждан.

Оккупанты за минувшие сутки убили пятерых мирных жителей Донецкой области и ранили еще 12 человек. Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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"За 31 августа россияне убили пятерых мирных жителей Донетчины: в Раздольном, Северном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске. Еще 12 человек получили ранения", – написал Кириленко.

По информации Донецкой ОВА, с начала войны в регионе погибли 786 человек, ранения получили 1998 граждан. До сих пор не представляется возможным установление точного количества жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.