Зеленский обратился к детям в День знаний

Однако важно, что учебный год начинается и что знание об Украине не прерывается, отметил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских детей с Днем знаний и отметил важность начала учебного года на фоне войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте также: ЗАЭС должна быть деоккупирована и передана под полный контроль Украины: МИД

"Этим летом ни у кого не было лета. Время прошло будто из зимы в зиму. Вместо площадок, приходилось быть в подвалах. Вместо игры в футбол на улице, приходилось оставаться со взрослыми и слышать много трагических новостей. Но вы были смелыми, и вы сделали свой выбор – выбор в пользу Украины. Всей Украины – от Ужгорода до Ялты, от Черноморска до Харькова. В пользу всего нашего народа... У вас украли часть детства, часть юности, но вы свободны, всегда будете", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что обучение продолжается и что знание об Украине не прерывается.

"Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается. И что знание об Украине не прерывается", – добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "украинскими детьми можно только гордиться".

"Наши дети поддерживали нас, поддерживали государство. Очень быстро повзрослели. Не испугались, а помогали. Помогали в бомбоубежищах. Заботились о родителях, которые были ранены. Носили воду и еду военным. Собирали деньги, чтобы отдать волонтерам на армию. Украинскими детьми можно только гордиться", - подытожил президент

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.