РФ ударила "Градами" по Днепропетровщине: есть пострадавшие
Ночь и утро в Днепропетровской области прошли неспокойно. Россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы. Об этом написал глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко в Facebook.
Как сообщает Резниченко, Никопольский район враг атаковал четыре раза – стреляли по четырем общинам.
Так, по Никополю и Красногригорьевской общине били российские «Грады».
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В Красногригорьевке было попадание в центр поселка. По предварительным данным ранен мужчина 70-ти лет. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице.
В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды коснулись и линии электропередач.
В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.
По Мировской и Марганецкой общинам оккупанты стреляли из вражеской тяжелой артиллерии. Глава Днепропетровской облгосадминистрации сообщил, что в общинах есть разрушения, однако люди целые.
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В Марганецкой общине выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Электрики уже подключили половину из них и работы по восстановлению продолжаются.
Сообщается также об ударах по Криворожскому району, россияне ударили по Зеленодольскому обществу. В результате этого изуродованы хозяйственные постройки, однако к счастью люди невредимы.
Напомним, 1 сентября в Мариуполе дети вынуждены идти в школы без окон, а на входе всех проверяют военные.