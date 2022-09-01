На ЗАЭС отключился 5-энергоблок из-за обстрелов оккупантов
Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.
Сообщается, что кроме отключения энергоблока была повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС - 330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.
Читайте также: В Москве погиб вице-президент "Лукойла" - выпал из окна
"Это уже второй раз в течение последних 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции. Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно заживляет собственные потребности ЗАЭС", - сообщают в Энергоатоме.
К сообщению добавили, что украинский персонал станции делает все возможное для устранения повреждений ее инфраструктуры.
Напоминаем, РФ обстреливает маршрут МАГАТЭ – Запорожская ОВА. Передовая группа делегации не может продолжить движение по соображениям безопасности, заявил Александр Старух.