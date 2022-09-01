В Москве погиб вице-президент "Лукойла" - выпал из окна

Вице-президент "Лукойла" выбросился с шестого этажа Центральной клинической больницы в Москве.

В Москве погиб 67-летний вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов, выпав из окна больницы. Об этом сообщает Интерфакс.

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В публикации сообщается, что вице-президент "Лукойла" выбросился с шестого этажа Центральной клинической больницы в Москве, расположенной на улице Маршала Тимошенко. От полученных травм он погиб на месте, его тело обнаружил медицинский персонал. Причины произошедшего и его мотивы пока не установлены, на данный момент в больнице работает полиция.

Равиль Маганов работал в структурах "Лукойла" Маганов с 1993 года. В 2006 году был назначен первым вице-президентом, а в 2020 году, после гибели председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, он возглавил совет и покинул правление.

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