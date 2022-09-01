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Трудовые мигранты снижают переводы в Украину

Объем переводов трудовых мигрантов из-за границы снизился на 5,7%.
Трудовые мигранты снижают переводы в Украину
Разрушения в Украине, иллюстративное фото / t.me/V_Zelenskiy_official

Объемы частных денежных переводов в Украину продолжают снижаться. Об этом свидетельствует отчет НБУ.

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Согласно данным нацбанка:

  • в июле такие переводы составили 1,163 млрд долларов, что на 1,2% меньше, чем годом ранее (1,177 млрд долларов);
  • за январь-июль 2022 года в Украину поступило 7,606 млрд долларов - это на 5,7% меньше, чем годом ранее (8,069 млрд долларов);
  • в прошлом году объем денежных переводов в Украину был рекордным - 15,026 млрд долларов (+25,4%). В текущем году показатель ожидается на уровне 12,6 млрд долларов.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.

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