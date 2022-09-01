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Военные рассказали, что происходит на юге

События на юге очевидно перешли на новый этап, украинские войска наносят врагу тяжелые потери
 |  Автор: Юрий Кобзар
Военные рассказали, что происходит на юге
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

На южном участке фронта украинские войска ведут позиционные бои с оккупантами и уничтожают его военные запасы. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

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"Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем держать под контролем транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники, все, что касается уменьшения сил и мощностей врага", – рассказала она.

Гуменюк отказалась раскрыть больше подробностей, сославшись на то, что “счастье любит тишину”, а украинские войска как раз стремятся принести счастье на захваченные врагом территории. Также она отказалась озвучить, сколько населенных пунктов уже освободили, поскольку подобная информация в публичном доступе сразу приводит к массированным артиллерийским и авиационным ударам по этим поселкам со стороны врага.

Напомним, у РФ снова рекордные потери. За сутки россияне потеряли очень много солдат и бронетехники.

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