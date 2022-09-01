РФ потеряла более 900 бойцов элитного спецназа – СМИ

Журналисты подсчитали, какой урон понесли элитные подразделения российской армии, воюющей в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 900 элитных военных специалистов, в том числе бойцов спецназа ГРУ, морской пехоты и десантных подразделений. Об этом пишет BBC.

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Издание отмечает, что оценки российских потерь сильно разняться, однако важно не только количество погибших, но и структура потерь. Журналисты, проанализировав данные из открытых источников установили, что за полгода войны в Украине Россия потеряла до тысячи бойцов элитных спецподразделений.

Самые большие потери среди элитных подразделений – у морской пехоты: 337 человек. Далее идут спецотряды Росгвардии (245), спецназ ГРУ (151), два элитных полка воздушно-десантных войск (144), военные пилоты (67), ФСБ и Федеральная служба охраны (20).

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“Эти цифры не отражают реального числа потерь, но дают возможность хотя бы примерно оценить, сколько бойцов спецназа выбыло из подразделений российской армии, воюющей в Украине”, – пишет издание.

Напомним, оккупанты решили вербовать преступников в захваченных тюрьмах, что также говорит о масштабе российских потерь. Ранее на войну звали только уголовников из самой России, теперь вербуют украинских преступников.

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