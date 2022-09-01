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У РФ снова рекордные потери: Сводка Генштаба

За сутки россияне потеряли очень много солдат и бронетехники
 |  Автор: Юрий Кобзар
У РФ снова рекордные потери: Сводка Генштаба
Иллюстративное фото / t.me/mvs_ukraine

В течение прошедших суток российские войска потеряли убитыми около 450 человек личного состава. Более высокие суточные потери у врага были только в феврале-марте. Данные российских потерь приводит Генштаб ВСУ.

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Так, в течение вчерашнего дня российская армия потеряла:

  • 450 человек личного состава (всего с начала вторжения уже 48 350), 
  • 23 танка (всего 1997), 
  • 33 боевые бронированные машины (4345), 
  • 24 артиллерийские системы (1115), 
  • 2 РСЗО (287), 
  • 1 единицу ПВО (153),
  • 1 вертолет (205), 
  • 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (851),
  • 3 автомобиля и автоцистерны (3239),
  • 1 единицу специальной техники (104).

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Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска уничтожили 234 вражеских самолета, 196 крылатых ракет, 15 кораблей и катеров.

Самые высокие потери враг по-прежнему несет в районе Донецка и Курахово, говорят в Генштабе.

Напомним, Зеленский сообщил о протяженности линии фронта. Массовый террор против людей на оккупированной территории достиг уровня, который Европа видела только во время Второй мировой войны от нацистов, подчеркнул президент.

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