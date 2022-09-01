У РФ снова рекордные потери: Сводка Генштаба

За сутки россияне потеряли очень много солдат и бронетехники

В течение прошедших суток российские войска потеряли убитыми около 450 человек личного состава. Более высокие суточные потери у врага были только в феврале-марте. Данные российских потерь приводит Генштаб ВСУ.

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Так, в течение вчерашнего дня российская армия потеряла:

450 человек личного состава (всего с начала вторжения уже 48 350),

23 танка (всего 1997),

33 боевые бронированные машины (4345),

24 артиллерийские системы (1115),

2 РСЗО (287),

1 единицу ПВО (153),

1 вертолет (205),

2 БПЛА оперативно-тактического уровня (851),

3 автомобиля и автоцистерны (3239),

1 единицу специальной техники (104).

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Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска уничтожили 234 вражеских самолета, 196 крылатых ракет, 15 кораблей и катеров.

Самые высокие потери враг по-прежнему несет в районе Донецка и Курахово, говорят в Генштабе.

Напомним, Зеленский сообщил о протяженности линии фронта. Массовый террор против людей на оккупированной территории достиг уровня, который Европа видела только во время Второй мировой войны от нацистов, подчеркнул президент.

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