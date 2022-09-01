У РФ снова рекордные потери: Сводка Генштаба
В течение прошедших суток российские войска потеряли убитыми около 450 человек личного состава. Более высокие суточные потери у врага были только в феврале-марте. Данные российских потерь приводит Генштаб ВСУ.
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Так, в течение вчерашнего дня российская армия потеряла:
- 450 человек личного состава (всего с начала вторжения уже 48 350),
- 23 танка (всего 1997),
- 33 боевые бронированные машины (4345),
- 24 артиллерийские системы (1115),
- 2 РСЗО (287),
- 1 единицу ПВО (153),
- 1 вертолет (205),
- 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (851),
- 3 автомобиля и автоцистерны (3239),
- 1 единицу специальной техники (104).
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Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска уничтожили 234 вражеских самолета, 196 крылатых ракет, 15 кораблей и катеров.
Самые высокие потери враг по-прежнему несет в районе Донецка и Курахово, говорят в Генштабе.
Напомним, Зеленский сообщил о протяженности линии фронта. Массовый террор против людей на оккупированной территории достиг уровня, который Европа видела только во время Второй мировой войны от нацистов, подчеркнул президент.
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